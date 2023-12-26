Выборы 26 декабря 2023, 12:30 ЦИК назвал количество претендентов на участие в выборах президента России Зампред ЦИК Булаев: в выборах президента РФ решили участвовать 33 человека РИА «Новости»

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О намерении участвовать в выборах президента России заявили 33 человека, заявил зампредседателя Центризбиркома Николай Булаев. Его процитировало РИА «Новости».

«В итоге всего 33, мне кажется <…> Заявлялись 33», — ответил Булаев на соответствующий вопрос.

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Голосование состоится 17 марта. КПРФ выдвинула на выборы Николая Харитонова, ЛДПР — Леонида Слуцкого, партия «Новые люди» — Владислава Даванкова. Действующий президент Владимир Путин стал самовыдвиженцем. Центральная избирательная комиссия зарегистрировала поданные им документы 20 декабря. На тот момент ЦИК получил 16 заявок от кандидатов.

Председатель Совфеда Валентина Матвиенко спрогнозировала попытки «мощных вмешательств» в процедуру выборов и усиление информационной войны, однако заверила, что мониторинговая группа при СФ не допустит этих вмешательств. Она назвала задачей всех органов власти обеспечение прозрачности выборного процесса и отметила, что российская избирательная система — одна из наиболее совершенных в мире.