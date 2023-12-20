Общество 20 декабря 2023, 12:51 Стало известно число желающих выдвинуться в президенты России Памфилова: ЦИК получил 16 заявок от кандидатов на должность президента России РИА «Новости»

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Центральная избирательная комиссия России получила 16 заявок от кандидатов на пост президента страны. Об этом на заседании ЦИК сообщила глава комиссии Элла Памфилова, ее слова привело РИА «Новости».

«К настоящему моменту заявки уже поступили от 16 кандидатов на должность президента», — сказала она.

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Памфилова уточнила, что президентская кампания уже вошла в активную фазу.

«На применение онлайн-голосования на выборах президента заявки поступили от 28 регионов», — добавила председатель ЦИК.

Она напомнила, что такой опыт есть уже у Тульской и Оренбургской областей, но их руководство приняло решение провести выборы в обычном формате.

Выборы президента России пройдут с 15 по 17 марта 2024 года. Действующий глава государства Владимир Путин также примет участие в выборах в качестве самовыдвиженца, писал RT.

Ранее ЦИК зарегистрировал группу избирателей, созданную для поддержки Путина на предстоящих выборах.