Власть 22 декабря 2023, 13:35 «Реализуют свое право». Песков оценил выдвижение кандидатов КПРФ и ЛДПР на президентские выборы Пресс-секретарь Песков: Слуцкий и Харитонов имеют право участвовать в выборах РИА «Новости»

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Политические партии имеют право выдвигать своих кандидатов на выборы президента России. КПРФ и ЛДПР воспользовались такой возможностью, заявил на брифинге пресс-секретарь Дмитрий Песков.

Представителя администрации президента попросили прокомментировать выдвижение Леонида Слуцкого от ЛДПР и Николая Харитонова от КПРФ кандидатами на выборы президента. Песков заявил, что они имеют право участвовать в избирательной кампании.

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«Все происходит в широком соответствии с нашим избирательным законодательством. Это право парламентских партий — выдвигать своих кандидатов. Они реализуют свое право», — сказал он.

Песков напомнил, что по закону в выборах смогут участвовать не только представители партий, но и самовыдвиженцы.

Центризбирком России принял документы 16 кандидатов в президенты. После регистрации инициативной группы избирателей они смогут открыть счет и начать сбор подписей. Среди них действующий президент Владимир Путин.