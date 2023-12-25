Власть 25 декабря 2023, 15:42 Даванков подал документы в ЦИК для участия в президентских выборах Вице-спикер ГД Даванков направил в ЦИК документы на выдвижение в президенты РФ РИА «Новости»

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Зампредседателя Госдумы от фракции «Новые люди» Владислав Даванков подал документы в ЦИК, чтобы стать кандидатом в президенты. Об этом сообщило РИА «Новости».

Съезд партии «Новые люди», на котором Даванкова выдвинули кандидатом в президенты, состоялся 24 декабря. Во время мероприятия лидер фракции Алексей Нечаев и председатель Партии роста Борис Титов подписали соглашение о слиянии политических организаций. Партия получит название «Новые Люди. Рост».

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По информации ЦИК, желание побороться за пост президента России изъявили около 30 кандидатов. Выборы состоятся в марте 2024 года. Известно, что КПРФ выдвинула в качестве кандидата Николая Харитонова, а ЛДПР — Леонида Слуцкого.

По словам официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, эти политики имеют право участвовать в выборах, так как парламентские партии реализовали свое право по избирательной кампании. Он добавил, что принять участие могут не только представители партий, но и самовыдвиженцы.