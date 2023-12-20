Власть 20 декабря 2023, 14:47 Поданные Путиным документы зарегистрировали в ЦИК ЦИК зарегистрировал документы, поданные Путиным для участия в выборах президента РИА «Новости»

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Центральная избирательная комиссия зарегистрировала документы, поданные президентом России Владимиром Путиным для участия в выборах главы государства. Об этом ЦИК сообщил в своем Telegram-канале.

В комиссии уточнили, что зарегистрировали группу избирателей, сформированную для поддержки самовыдвижения Путина на должность президента, а также уполномоченных представителей кандидата по финансовым вопросам.

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«Кандидату разрешено открыть специальный избирательный счет для формирования избирательного фонда», — отметили в Центризбиркоме.

Регистрацию поданных Путиным документов рассматривали на заседании ЦИК 20 декабря. Председатель комиссии Элла Памфилова объявила, что положительное решение приняли единогласно.

Выборы президента России назначили на 17 марта 2024 года. Центризбирком получил 16 заявок от желающих претендовать на пост главы государства. ЛДПР выдвинула кандидатом председателя партии Леонида Слуцкого.