20 декабря 2023, 15:55
Матвиенко призвала не допустить нарушений на выборах президента
Матвиенко назвала выдвижение Путина на выборы главным событием 2023 года
Решение президента России Владимира Путина выставить свою кандидатуру на предстоящих выборах главы государства стало главным политическим решением 2023 года. Как сообщило РИА «Новости», с таким заявлением на заседании Совета законодателей выступила спикер Совфеда Валентина Матвиенко.
Она подчеркнула, что предстоящие выборы — важное событие в истории России, перед которой стоят огромные задач для решения которых необходим сильный лидер, который пользуется уважением и доверием людей.
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«Главным политическим событием уходящего года стало решение Владимира Владимировича Путина баллотироваться на должность президента Российской Федерации», — заявила Матвиенко.
Спикер Совета Федерации добавила, что сейчас задача всех органов власти — обеспечить полную прозрачность голосования и предотвратить все информационные атаки на избирательную систему России и не допустить никаких нарушений.
Центральная избирательная комиссия зарегистрировала документы, которые Владимир Путин подал в минувший понедельник, 18 декабря, для регистрации в качестве кандидата на выборах президента.
Центризбирком после изучения представленных данных зарегистрировал группу поддержки избирателей самовыдвиженца, а также уполномоченных представителей кандидата по финансовым вопросам. Владимир Путин получил право открыть специальный счет для создания избирательного фонда.
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