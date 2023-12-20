Выборы 20 декабря 2023, 15:55 Матвиенко призвала не допустить нарушений на выборах президента Матвиенко назвала выдвижение Путина на выборы главным событием 2023 года РИА «Новости»

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Решение президента России Владимира Путина выставить свою кандидатуру на предстоящих выборах главы государства стало главным политическим решением 2023 года. Как сообщило РИА «Новости», с таким заявлением на заседании Совета законодателей выступила спикер Совфеда Валентина Матвиенко.

Она подчеркнула, что предстоящие выборы — важное событие в истории России, перед которой стоят огромные задач для решения которых необходим сильный лидер, который пользуется уважением и доверием людей.

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«Главным политическим событием уходящего года стало решение Владимира Владимировича Путина баллотироваться на должность президента Российской Федерации», — заявила Матвиенко.

Спикер Совета Федерации добавила, что сейчас задача всех органов власти — обеспечить полную прозрачность голосования и предотвратить все информационные атаки на избирательную систему России и не допустить никаких нарушений.

Центральная избирательная комиссия зарегистрировала документы, которые Владимир Путин подал в минувший понедельник, 18 декабря, для регистрации в качестве кандидата на выборах президента.

Центризбирком после изучения представленных данных зарегистрировал группу поддержки избирателей самовыдвиженца, а также уполномоченных представителей кандидата по финансовым вопросам. Владимир Путин получил право открыть специальный счет для создания избирательного фонда.