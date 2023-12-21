Выборы 21 декабря 2023, 12:54 Прозрачная и честная. Матвиенко назвала избирательную систему России одной из самых лучших Спикер Совфеда Матвиенко: избирательная система РФ одна из самых совершенных РИА «Новости»

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Избирательная система России прозрачная, честная, одна из лучших в мире. Председатель Совфеда Валентина Матвиенко заявила об этом на пресс-конференции по итогам осенней сессии. Трансляцию вели в соцсетях верхней палаты парламента.

«Я знаю международный опыт. Наша избирательная система одна из самых совершенных, она прозрачная, она честная. И нам нечего скрывать», — сказала Матвиенко.

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Россия, по словам председателя Совфеда, заинтересована в том, чтобы за голосованием в марте 2024 года следили зарубежные наблюдатели. Верхняя палата вместе с Госдумой готовят приглашения в международные парламентские организации и структуры, парламентам дружественных стран.

Матвиенко заявила, что Россия не позволит вмешиваться во внутренние дела страны. Специальная комиссия при Совфеде займется отслеживанием и анализом таких угроз.

Выборы президента России пройдут 17 марта. Документы на регистрацию инициативной группы в Центризбирком подали 16 кандидатов, в том числе действующий глава государства Владимир Путин, депутат-коммунист Николай Харитонов и журналистка Екатерина Дунцова.