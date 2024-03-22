Власть 22 марта 2024, 13:16 Россия не потерпит на границе страну, которая хочет отобрать Крым — Песков Песков: Россия не допустит на своих границах страну с планами отобрать Крым РИА «Новости»

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Россия не потерпит рядом со своими границами страну, которая любыми способами хочет отобрать Крым и новые территории. Такое заявление в интервью изданию «Аргументы и факты» сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Россия не может допустить существование на своих границах государства, у которого задокументировано намерение использовать любые методы, чтобы отобрать у нее Крым, не говоря уже о территории новых регионов», — написали авторы материала.

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Песков подчеркнул, что для России главное — обезопасить людей на территориях, которые фактически оккупировала Украина. Речь идет о Луганской и Донецкой народных республиках, Херсонской и Запорожской областях. Он добавил, что сейчас Россия оказалась в состоянии войны.

Официальный представитель Кремля отметил, что россиян, покинувших страну после начала спецоперации и вставших на сторону противника, обратно не ждут. Предателей, которые вступают на путь активных врагов, уничтожат.

Ранее кремль пригрозил непоправимыми последствиями в случае отправки военных на Украину. Сейчас в рядах ВСУ есть военные из Франции, но они боятся встречи с российской армией, поэтому засели в тылу.