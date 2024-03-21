Власть 21 марта 2024, 20:24 Песков предупредил, что в России не ждут обратно предателей государства РИА «Новости»

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Россиян, покинувших страну после начала СВО и вставших на сторону врага, в России не ждут. Об этом в интервью изданию «Аргументы и факты» заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Представитель Кремля напомнил слова Владимира Путина, который сказал, что есть несогласные, кто остался со своей страной, а есть те, кто встал на сторону врага.

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«Буквально встал на позиции врага своей страны. Вот это другие. Их здесь не будут ждать, это точно», — заявил Песков.

Если они станут активными врагами, их уничтожат, подытожил пресс-секретарь и добавил, что тех, кто начал воевать против России с оружием в руках, не так много.