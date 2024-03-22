Спецоперация 22 марта 2024, 12:54 Песков назвал главную для России цель в конфликте с Украиной Кремль: нужно обезопасить людей на территориях, де-факто оккупированных Украиной РИА «Новости»

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Главное для России — обезопасить людей на территориях, которые фактически оккупировала Украина. Такое заявление в интервью изданию «Аргументы и факты» сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Официальный представитель Кремля пояснил, что речь идет о четырех новых регионах России: Луганской и Донецкой народных республиках, Херсонской и Запорожской областях.

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«Для нас главное — обезопасить людей в этих субъектах и освободить территорию этих субъектов, которая в настоящий момент является де-факто оккупированной киевским режимом», — подчеркнул Песков.

Пресс-секретарь добавил, что после вмешательства Запада в спецоперацию Россия оказалась в состоянии войны. Тем не менее страна продолжает действовать таким образом, чтобы военный потенциал Украины перестал угрожать безопасности ее населения.

У Вооруженных сил Украины нет успехов в зоне СВО, боевики из-за собственного бессилия обстреливают российские территории, а президент Владимир Зеленский не спешит идти на мирные переговоры. Но миллионные потери Украины приведут к тому, что украинцы вообще исчезнут как нация, уверен экс-разведчик США Скотт Риттер.