Важное 21 марта 2024, 19:29 Кремль предупредил об уничтожении предателей, вставших на путь врагов Песков: вставших на путь врагов предателей будут уничтожать Pxhere

Читать 360tv в

Предателей, которые вступают на путь активных врагов, будут уничтожать. Их не так много, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в комментарии «Аргументам и фактам».

«Только вчера президент говорил о тех предателях, которые действительно берут оружие и начинают против нас с вами воевать. Надо уничтожать», — отметил официальный представитель Кремля.

Реклама

Он напомнил о словах главы государства, которые сводились к тому, что среди несогласных есть люди, оставшиеся вместе со своей Родиной. Но есть и те, кто покинул страну и занял вражескую позицию. Таких людей в России не ждут, заключил Песков.

Пресс-секретарь президента ранее предупредил о последствиях отправки иностранных военных на Украину. Россия неоднократно говорила об ответе на такие действия, отметил Песков.