Спецоперация 22 марта 2024, 12:25 «Это уже стало войной». Песков — о вмешательстве Запада в СВО Песков призвал россиян понять, что страна находится в состоянии войны РИА «Новости»

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После вмешательства Запада в спецоперацию Россия оказалась в состоянии войны, и каждый должен это понимать «для своей внутренней мобилизации». Об этом в беседе с изданием «Аргументы и Факты» рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Мы находимся в состоянии войны. Да, это начиналось как специальная военная операция, но как только там образовалась эта компашка, когда коллективный Запад стал участником этого на стороне Украины, для нас это уже стало войной», — объяснил официальный представитель Кремля.

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Он напомнил слова президента Владимира Путина о том, что для России главное — обезопасить жителей новых регионов и освободить территорию, которая «является де-факто оккупированной киевским режимом». Россия продолжит действовать таким образом, чтобы военный потенциал Украины перестал угрожать безопасности ее населения, резюмировал Песков.

Российский лидер 20 марта отметил, что Россия могла бы ответить на обстрелы мирного населения со стороны ВСУ тем же, но не станет. У армии другие планы.