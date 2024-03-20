20 марта 2024, 16:06
Французские наемники на Украине засели в тылу и боятся воевать — Рогов
Рогов: французские наемники спрятались в тылу ВСУ в Запорожье
Французские наемники в рядах украинских войск боятся попасть на передовую и встретиться с российской армией. Такое заявление в интервью РИА «Новости» сделал глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
«Французы есть в Запорожье в числе наемников иностранного легиона ВСУ, но реально воевать с русскими на передовой они боятся, поэтому выполняют командные функции в тылу», — поделился он.
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Рогов добавил, что с наемников буквально сдувают пылинки — их очень берегут. Как объяснил координатор движения, в основном это французские военные, ушедшие в отставку или отпуск.
Иностранные подразделения ВСУ состоят из польских, грузинских наемников и боевиков запрещенных в России террористических группировок, сообщил RT. Французский контингент нужен Владимиру Зеленскому для подавления протестных настроений на Украине.
Вооруженные силы Украины столкнулись с нехваткой десятков военных бригад. Российские войска в свою очередь закрепились в центре Работина. Армия контролирует также южную часть населенного пункта.
Владимир Зеленский
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Специальная военная операция РФ на Украине
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