Мир 21 марта 2024, 14:19 Кремль пригрозил последствиями в случае отправки военных на Украину Песков: отправка иностранных солдат на Украину чревата негативными последствиями Lance Cpl. Jack Labrador/Keystone Press Agency/globallookpress

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Последствия отправки на Украину иностранных военных могут быть непоправимыми. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщило РИА «Новости».

«Надо все-таки получить точную информацию. Пока, насколько я понимаю, ничего точного на этот счет нет», — ответил он на вопрос о том, как воспринял Кремль возможную отправку Францией солдат на границу Украины с Белоруссией.

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При этом официальный представитель Кремля подчеркнул, что Россия неоднократно предупреждала: появление иностранного контингента на Украине чревато очень негативными и даже непоправимыми последствиями.

Подразделения украинкой армии состоят из польских, грузинских наемников и боевиков запрещенных в России террористических группировок. Также на стороне ВСУ есть военные из Франции, но они боятся попасть на передовую и встретиться с российской армией, поэтому засели в тылу.

Ранее вице-спикер Госдумы Петр Толстой заявил, что российские бойцы уничтожат всех военных, которых Франция отправит на Украину. Властям следует осознавать последствия принимаемых решений.