Важное 17 декабря 2023, 15:24 Путин приехал на ВДНХ для участия в съезде «Единой России» Президент Путин прибыл на съезд «Единой России» Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

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Президент Владимир Путин приехал на ВДНХ, где пройдет съезд «Единой России». Об этом сообщило РИА «Новости».

Съезд проходит 17 декабря на площадке выставки-форума «Россия» в 75-м павильоне. Его участники поддержат выдвижение кандидатуры Путина на выборах президента России в 2024 году. Во время встречи также пройдет плановое обновление состава одного из руководящих партийных органов.

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Ранее группа избирателей проголосовала за выдвижение президента Владимира Путина кандидатом на выборы в 2024 году. После оглашения единогласного решения участники собрания аплодировали стоя.

В инициативную группу по Путина вошли ученые, бизнесмены, деятели культуры. В «Команде Владимира Путина» оказались певица Полина Гагарина, режиссер Никита Михалков, писатель Захар Прилепин.

Президент участвовать на выборах как самовыдвиженец, а не от какой-либо партии. Центризбирком России уже получил официальное уведомление по участию Путина. Голосование пройдет с 15 по 17 марта 2024 года, в том числе на новых территория страны, несмотря на военное положение.