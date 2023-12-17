17 декабря 2023, 15:24
Путин приехал на ВДНХ для участия в съезде «Единой России»
Президент Путин прибыл на съезд «Единой России»
Президент Владимир Путин приехал на ВДНХ, где пройдет съезд «Единой России». Об этом сообщило РИА «Новости».
Съезд проходит 17 декабря на площадке выставки-форума «Россия» в 75-м павильоне. Его участники поддержат выдвижение кандидатуры Путина на выборах президента России в 2024 году. Во время встречи также пройдет плановое обновление состава одного из руководящих партийных органов.
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Ранее группа избирателей проголосовала за выдвижение президента Владимира Путина кандидатом на выборы в 2024 году. После оглашения единогласного решения участники собрания аплодировали стоя.
В инициативную группу по Путина вошли ученые, бизнесмены, деятели культуры. В «Команде Владимира Путина» оказались певица Полина Гагарина, режиссер Никита Михалков, писатель Захар Прилепин.
Президент участвовать на выборах как самовыдвиженец, а не от какой-либо партии. Центризбирком России уже получил официальное уведомление по участию Путина. Голосование пройдет с 15 по 17 марта 2024 года, в том числе на новых территория страны, несмотря на военное положение.
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