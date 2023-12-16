Выборы 16 декабря 2023, 16:55 Врачи, бизнесмены, ученые, артисты выступили в поддержку Путина на выборах

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В инициативную группу по выдвижению Владимира Путина в кандидаты на должность президента вошли представители разных сфер общества. Только среди представителей Московской области — ученые, бизнесмены, деятели культуры.

пресс-служба Минтерполитики

В составе группы оказались руководитель филиала госфонда «Защитники Отечества» в Московской области Ольга Ермакова, главврач Домодедовской городской стоматологической поликлиники Михаил Каюгин, тренер по синхронному плаванию дворца спорта «Олимпийский» Ольга Брусникина, зампред правления Ассоциации народных художественных промыслов Виктор Розанов, учредитель благотворительного фонда «Проект Жизнь» Инна Карагичева, генеральный директор компании «Щелково Агрохим», ученый Салис Каракотов и другие.

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Заседание инициативной группы прошло 16 декабря. Она поддержала выдвижение Владимира Путина. На мероприятии присутствовали режиссер Никита Михалков, лидер группы «Любэ» Николай Расторгуев, артист балета Николай Цискаридзе и другие. Певец Shaman исполнил гимн России.

Владимир Путин решил участвовать в выборах в статусе самовыдвиженца, и его кандидатура нашла поддержку среди патриотически настроенных россиян из самых разных кругов. Кстати, и в 2000, и в 2004, и в 2018 годах Путин также шел на выборы как самовыдвиженец и лишь в 2012-м — от «Единой России».

Видео: зампред правления Ассоциации народных художественных промыслов Виктор Розанов.