Власть 16 декабря 2023, 12:01 Путин не станет выдвигаться на выборы от какой-либо партии Депутат Миронов: Путин будет участвовать в выборах как самовыдвиженец РИА «Новости»

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Президент Владимир Путин будет участвовать на выборах в 2024 году как самовыдвиженец, а не от какой-либо партии. Об этом РИА «Новости» заявил депутат Сергей Миронов.

Он добавил, что Путин соберет подписи в свою поддержку, чтобы баллотироваться как самовыдвиженец.

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«Сегодня на собрании оргкомитета и будет объявлено, что он не идет ни от какой партии — ни от „Единой России“, ни от нашей партии», — указал Миронов.

По его словам, партии «Справедливая Россия» и «Народный фронт» решили начать сбор подписей за выдвижение Путина на президентских выборах.

Ранее Центризбирком России сообщил, что получил официальное уведомление по выдвижению Путина на президентские выборы в 2024 году. Его предвыборный штаб будет располагаться в стенах многофункционального комплекса «Гостиный Двор».

Российский лидер указал на важность прозрачности выборной кампании и подчеркнул, что любые попытки вмешаться в этот процесс будут пресекаться. Выборы должны проходить на конкурентной основе, заключил президент.