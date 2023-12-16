Выборы 16 декабря 2023, 12:26 Стали известны участники «Команды Путина» на выборах «Известия»: в «Команду Путина» на выборах войдут Гагарина, Долина, Навка Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

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В «Команду Владимира Путина» на выборах президента России войдут артисты Надежда Бабкина, Стас Михайлов, Полина Гагарина, Лариса Долина, режиссер Никита Михалков, фигуристы Евгений Плющенко и Татьяна Навка, писатель Захар Прилепин и другие. Список поступил в распоряжение «Известий».

По данным СМИ, в перечне — множество знаменитых политиков и спортсменов.

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Отмечается, что днем 16 декабря пройдет собрание группы избирателей, по результатам которого составят протокол и отправят в ЦИК для принятия решения о регистрации инициативной группы. После этого начнется сбор подписей в поддержку Путина.

Ранее депутат Сергей Миронов сообщил журналистам, что действующий лидер страны будет участвовать в президентских выборах как самовыдвиженец, а не от партии. По словам парламентария, об этом официально объявят 16 декабря на собрании оргкомитета.

В президентскую кампанию все должно происходить по закону, а все вмешательства извне нужно пресекать, заявил Владимир Путин.