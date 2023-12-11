Власть 11 декабря 2023, 15:33 ЦИК получил официальное уведомление по выдвижению Путина на выборы Булаев: ЦИК пришло уведомление по выдвижению Путина на президентские выборы

Читать 360tv в

Центризбирком России получил уведомление от инициативной группы по выдвижению нынешнего президента страны Владимира Путина на выборы в 2024 году. Об этом рассказал зампредседателя ЦИК Николай Булаев «Интерфаксу».

«В сроки, установленные законом, ЦИК получил такое уведомление», — сообщил он.

Реклама

Выборы президента России пройдут с 15 по 17 марта 2024 года. Их проведут и в новых регионах страны, несмотря на военное положение. Это посчитали возможным в Министерстве обороны и Федеральной службе безопасности.

Решение президента России Владимира Путина баллотироваться на новый срок поднимет боевой дух в зоне СВО «на 1000%», уверен герой Донецкой Народной Республики Артем Жога. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заметила, что выдвижения Путина ждали все, кому небезразлично будущее России.

Ранее «Народный фронт» провел собрание по выдвижению Путина на выборы в 2024 году. Фактически предвыборная кампания главы государства уже началась, но де-юре еще нет.