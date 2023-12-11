Важное 11 декабря 2023, 13:41 Выборы-2024 в новых регионах России проведут, несмотря на военное положение ЦИК решила провести выборы президента России в новых регионах РИА «Новости»

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В Донецкой, Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях проведут выборы президента России в 2024 году. Такое решение приняли на внеочередном заседании Центризбиркома. Трансляцию вели на сайте комиссии.

«Вопрос не проходной, не такой, на котором можно было бы не останавливаться. Этот вопрос важен для всей страны, потому что он многое определяет в нашей жизни», — объявил заместитель председателя комиссии Николай Булаев.

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Участники заседания проголосовали за проведение выборов-2024 в новых регионах России и теперь, согласно правилам, оповестят об этом президента и Совфед. В этот же день ЦИК провел консультации по поводу голосования в новых регионах, где ввели военное положение, с представителями Минобороны и ФСБ. Все участники встречи одобрили его проведение.

Выборы президента России назначили на 17 марта. Досрочное голосование начнется 25 февраля. Владимир Путин объявил, что выдвинет свою кандидатуру.