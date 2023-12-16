Власть 16 декабря 2023, 14:41 Инициативная группа поддержала выдвижение Путина на выборы Группа избирателей одобрила выдвижение Владимира Путина на выборы президента President Of Russia/Keystone Press Agency/globallookpress

Читать 360tv в

Группа избирателей проголосовала на собрании за выдвижение президента Владимира Путина кандидатом на выборы в 2024 году. Голосование провел руководитель исполкома «Народного фронта» Михаил Кузнецов, сообщило РИА «Новости».

«Кто готов поддержать кандидатуру Владимира Владимировича Путина на должность президента РФ, прошу голосовать. Кто за?» — задал вопрос залу Кузнецов.

Реклама

Участники собрания приняли единогласное решение и выразили свою поддержку Путину. После оглашения единогласного решения участники мероприятия аплодировали стоя.

Ранее председатель фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов заявил, что Владимир Путин не будет избираться от какой-либо партии, потому что он решил участвовать на выборах как независимый кандидат. По словам депутата, в поддержку кандидатуры нынешнего президента будут собирать подписи. В их сборе примут участие партия «Справедливая Россия» и «Народный фронт».