Президент Путин приехал проститься с главой МЧС Евгением Зиничевым

Президент России Владимир Путин приехал на церемонию прощания с главой МЧС Евгением Зиничевым в Москве. Сами похороны пройдут на Северном кладбище Санкт-Петербурга.

Кортеж президента из семи машин приехал на церемонию прощаний спустя три часа после ее начала. С главой МЧС пришли также попрощаться его коллеги, известные актеры и музыканты.

После церемонии прощания гроб с телом Зиничева доставят в Санкт-Петербург, где он будет похоронен.

Президент РФ Владимир Путин ранее выразил соболезнования родным Зиничева. Глава государства заявил, что для него это невосполнимая утрата. Путин назвал Зиничева верным другом и профессионалом. Он посмертно присвоил ему звание Героя России. Российский лидер отметил, что Зиничев исполнил свой долг до конца.

В четверг, 9 сентября, президент Владимир Путин посмертно присвоил Евгению Зиничеву звание Героя России. Он награжден за героизм, мужество и отвагу, проявленные при исполнении служебного долга.

Евгений Зиничев погиб 8 сентября, спасая кинорежиссера Александра Мельника. Трагедия произошла в Норильске, где проводились межведомственные учения по линии МЧС.