«Настоящий герой, мужчина». Актер Пореченков рассказал о знакомстве с Зиничевым

Российский актер Михаил Пореченков пришел на церемонию прощания с погибшим главой МЧС Евгением Зиничевым. В разговоре с «360» артист заметил, что тот до последнего выполнял человеческий и профессиональный долг.

«Настоящий герой, мужчина. До конца выполнял свой долг человеческий, мужской и на работе. Мы были знакомы, он часто приходил в театр. Мы общались. Замечательный человек был, который разбирался и в искусстве, и в истории. Настоящим патриотом и мужиком был. Очень жалко», — сказал Пореченков.

Утром в пятницу проститься с Зиничевым в Москве пришли сотни людей. Выстроилась длинная очередь. После окончания церемонии гроб с телом главы МЧС доставят в Санкт-Петербург, где его похоронят на Северном кладбище.

Зиничев скончался в возрасте 55 лет. Он погиб 8 сентября, спасая режиссера Александра Мельника.

Президент России Владимир Путин ранее выразил соболезнования родным Зиничева. Глава государства заявил, что для него это невосполнимая утрата. Он посмертно присвоил главе МЧС звание Героя России.