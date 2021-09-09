Президент Путин присвоил Зиничеву звание Героя России

Президент Владимир Путин посмертно присвоил Евгению Зиничеву звание Героя России. Глава МЧС погиб, спасая человека, упавшего с обрыва.

«За героизм, мужество и отвагу, проявленные при исполнении служебного долга, присвоить звание Героя Российской Федерации генералу армии Зиничеву Евгению Николаевичу (посмертно)», — сказано в указе, текст которого опубликован на сайте Кремля.

Ранее Владимир Путин принес соболезнования родным и близким главы МЧС России. Президент сказал, что уход из жизни Зиничева — невосполнимая утрата для него. Глава государства назвал руководителя МЧС надежным другим и профессионалом.

Евгений Зиничев трагически погиб 8 сентября. Он находился на межведомственных учениях по защите Арктической зоны от ЧС в Норильске. Зиничев бросился спасать режиссера Александра Мельника, который оступился у края скалы. В итоге оба погибли.

Зиничев начинал свою карьеру в органах государственной безопасности. Он работал в Центральном аппарате ФСБ, с 2015 года был замруководителя Службы по защите конституционного строя и борьбе с терроризмом ФСБ России. МЧС России Зиничев возглавил в 2018 году.