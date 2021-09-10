Люди выстроились в очередь, чтобы проститься с главой МЧС Зиничевым

Люди выстроились в очередь, чтобы проститься с главой МЧС Евгением Зиничевым. Церемония прощания проходит в Москве в здании Национального центра управления в кризисных ситуациях.

На кадрах можно заметить длинную очередь из людей. Они держат в руках цветы и венки.

Множество людей пришли проститься с Зиничевым. Среди них десятки представителей МЧС. Гроб с телом лежит на постаменте.

В Кремле сообщали, что глава государства планирует лично проститься с Зиничевым.

После церемонии гроб с телом Зиничева доставят в Санкт-Петербург, где он будет похоронен.

Президент РФ Владимир Путин ранее выразил соболезнования родным Зиничева. Глава государства заявил, что для него это невосполнимая утрата. Путин назвал Зиничева верным другом и профессионалом. Он посмертно присвоил ему звание Героя России. Российский лидер отметил, что Зиничев исполнил свой долг до конца.

Евгений Зиничев погиб 8 сентября, спасая кинорежиссера Александра Мельника. Трагедия произошла в Норильске, где проводились межведомственные учения по линии МЧС.