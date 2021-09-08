Президент Путин назвал погибшего главу МЧС Зиничева верным другом и профессионалом

Президент Владимир Путин направил телеграмму близким погибшего главы МЧС Евгения Зиничева. Он назвал гибель министра невосполнимой личной утратой.

«Для меня это невосполнимая личная утрата. Нас связывали долгие годы совместной работы. И всегда знал, что на Евгения Николаевича можно положиться в любой, самой сложной ситуации — как на надежного, верного друга и профессионала высочайшего уровня», — говорится в телеграмме Путина.

Президент также подчеркнул, что Зиничев посвятил всего себя служению родине и людям. Он погиб, исполняя свой долг до конца — без сомнений пойдя на риск ради спасения жизни другого человека. По словам Путина, глава МЧС был человеком огромной внутренней силы, отваги и мужества, а также настоящим боевым офицером.

«Мы сохраним в наших сердцах светлую память о Евгении Николаевиче Зиничеве», — подчеркнул Путин.

Ранее свои соболезнования выразил губернатор Московской области Андрей Воробьев. Он отметил, что лично знал Зиничева, а также назвал его офицером с большой буквы.

Глава МЧС Евгений Зиничев погиб 8 сентября в Красноярском крае, куда приехал на межведомственные учения. Он пытался спасти известного кинорежиссера Мельника, который сорвался с обрыва в реку. Зиничев прыгнул за ним, но разбился о камень — в результате оба погибли.