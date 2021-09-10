В Москве началась церемония прощания с главой МЧС Евгением Зиничевым. Прямую трансляцию ведет РИА «Новости».

Похороны главы Евгения Зиничева пройдут на Северном кладбище в Санкт-Петербурге в закрытом для прессы режиме 10 сентября.

На церемонию прощания собрались десятки представителей МЧС.

Евгений Зиничев трагически погиб 8 сентября. Он находился на межведомственных учениях по защите Арктической зоны от ЧС в Норильске. Зиничев бросился спасать режиссера Александра Мельника, который оступился у края скалы. В итоге оба погибли.

В четверг, 9 сентября, президент Владимир Путин посмертно присвоил Евгению Зиничеву звание Героя России. Он награжден за героизм, мужество и отвагу, проявленные при исполнении служебного долга.

Глава государства назвал гибель Зиничева невосполнимой утратой. Президент планирует лично проститься с главой МЧС, сообщили ранее в Кремле.