«Настоящий боевой офицер, глыба». Денис Майданов пришел проститься с Евгением Зиничевым

Российский певец Денис Майданов пришел проститься с героически погибшим главой МЧС Евгением Зиничевым. Артист заявил «360», что это потеря для всей страны.

Церемония прощания с Зиничевым проходит в Москве. Люди, которые прошли проститься с главой МЧС, выстроились в очередь. Проводить Зиничева в последний путь пришел и Денис Майданов.

«Евгений Николаевич — действительно гордость нашей страны. Настоящий боевой офицер, глыба, можно сказать, руководитель. Из таких людей состоит наша страна. Страна сегодня потеряла своего сына, одного из столпов наших силовых органов», — сказал Майданов.

В Кремле сообщали, что лично проститься с Зиничевым планирует президент РФ Владимир Путин. Глава государства ранее заявил, что гибель главы МЧС стала для него невосполнимой утратой. Он присвоил ему звание Героя России посмертно. Зиничев до конца исполнил свой долг, спасая человека, отметил российский лидер.

После церемонии гроб с телом Зиничева доставят спецбортом МЧС в Петербург, где главу министерства похоронят на Северном кладбище.

Зиничеву было 55 лет. Он погиб на учениях в Норильске 8 сентября, попытавшись спасти режиссера Александра Мельника.