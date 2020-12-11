Путин объяснил СПЧ отсутствие уголовного дела по ситуации с Навальным

Он пояснил, что эту тему поднял журналист Николай Сванидзе, который поинтересовался, почему нет уголовного дела.

«Президент дал развернутое понятное объяснение, почему не возбуждается», — заявил Фадеев.

По его словам, Путин рассказал, что для этого нет достаточных оснований. Более того, эти основания сейчас находятся в распоряжении Германии. Россия направляла множество запросов, но ответа так и не получила.

«Президент сказал, что мы как никто заинтересованы в прояснении этого печального дела», — подчеркнул глава СПЧ.

Алексей Навальный без сознания попал в омскую больницу из самолета, который летел из Томска в Москву. Врачи заявили, что он находится в коме. После осмотра и консилиума они поставили несколько диагнозов, но точный установить не смогли.

Родные и коллеги пациента вывезли его на лечение в Германию в клинику «Шарите». Через некоторое время власти Германии объявили, что в организме россиянина нашли следы вещества из группы «Новичок». Они объявили, что все материалы передали в Организацию по запрещению химического оружия.

По данному факту в Германию направила запрос Генеральная прокуратура, но ответа так и не получила. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия готова к всестороннему сотрудничеству для выяснения ситуации со своим гражданином. Для этого он предложил обменяться информацией. Также он отметил, что до вывоза Навального в Германию никаких отравляющих веществ в его организме не было.

Посол Германии в Москве Геза Андреас фон Гайр заявил, что для ответа на запросы России требуется время. По его словам, если речь идет о заведении уголовного дела, то на это потребуется от нескольких месяцев до двух лет.