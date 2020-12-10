Посол рассказал, в какие сроки Германия рассмотрит запрос России по Навальному

Посол Германии в Москве Геза Андреас фон Гайр заявил, что нужно время для ответа на запросы России о правовой помощи по делу блогера Алексея Навального. Если речь идет об уголовных делах, то потребуется от нескольких месяцев до двух лет.

«Хотел бы отметить, что для ответа на запросы о правовой помощи в международном праве — и это знает каждый, кто профессионально сталкивался с этой темой, — требуется длительное время. Если это касается запросов о правовой помощи по уголовным делам, то на ответ может потребоваться от нескольких месяцев до двух лет», — завил посол РИА «Новости».

По его словам, такой срок понадобится и России, когда она будет отвечать на запрос о правовой помощи от немецкой стороны. Он подчеркнул, что Германия не отказывается отвечать на четыре запроса от РФ по делу Навального. Эти обращения приняты и переданы в Федеральное ведомство юстиции. Оно находится в контакте с российскими органами юстиции по различным вопросам, связанным с данным запросом о правовой помощи.

Навальный летел из Томска в Москву, когда ему стало плохо. Самолет сел в Омске, где мужчину экстренно госпитализировали в местную больницу. Омские врачи заявили, что причиной его состояния стало нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение уровня сахара в крови. Ядов в организме пациента медики не нашли.

Однако позже Навального спецбортом перевезли на лечение в ФРГ. Там специалисты провели исследование и заявили, что в организме больного обнаружены остатки субстанций из группы отравляющих боевых веществ «Новичок». Лаборатории Франции и Швеции подтвердили эти выводы. Кроме того, ОЗХО заявила, что в организме россиянина найдено вещество, похожее по характеристикам на «Новичок». Москва потребовала от Германии правовой помощи по делу Навального, но ответа так и не получила.