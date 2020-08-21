Главврач омской больницы назвал основной «рабочий диагноз» Навального

Алексей Навальный мог впасть в кому из-за нарушения обмена веществ. У него мог резко упасть уровень сахара в крови. Таким мнением поделился главный врач омской больницы, где сейчас находится блогер, Александр Мураховский.

«На сегодняшний день у нас есть рабочие диагнозы. Основной из них, к которому мы склоняемся, — нарушение углеводного баланса, то есть нарушение обмена веществ. Вызвано это может быть резким понижением уровня сахара в крови», — приводит пресс-служба регионального Минздрава слова Мураховского. Его цитирует ТАСС.

Ранее заместитель Мураховского Анатолий Калиниченко заявил, что ядов или следов их пребывания в организме Навального не выявили. Ему уже поставили предварительный диагноз и сообщили его жене и брату.

Родные блогера захотели перевести его на лечение в Европу, однако омские врачи запретили это делать из-за нестабильного состояния пациента.

Алексею Навальному стало плохо утром 20 августа на борту самолета Томск — Москва. Лайнер экстренно посадили в Омске. Навального отвезли в больницу. Он второй день находится без сознания в реанимации. Полиция и Роспотребнадзор проверяют информацию о том, что Навальный мог отравиться в аэропорту Томска.