Песков не увидел обвинений России в ситуации с Навальным

Никаких обвинений или основания для них в адрес российского государства из-за ситуации с Алексеем Навальным нет. С таким заявлением выступил в беседе с журналистами пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Я бы здесь аккуратно говорил насчет обвинений Российского государства. Все-таки обвинений нет и нет никакого повода для обвинения Российского государства», — процитировал представителя Кремля РБК.

Песков добавил, что Россия не склонна воспринимать по этой истории какие-либо обвинения.

Он напомнил, что Генеральная прокуратура направила в Берлин запрос, но германская сторона после получения документа так ответа и не дала. Не смог получить никакой конкретной информации о проведенных исследованиях и анализах и посол в Берлине, которого вчера вызвали в МИД Германии.

«В этой связи можем повторить, что до отправки пациента в Берлин взятые многочисленные анализы и исследования не выявили каких-либо отравляющих веществ», — подчеркнул Дмитрий Песков.

В минувшую среду, 2 сентября, правительство Германии выпустило официальное заявление. В тексте говорится, что проведенные по запросу клиники «Шарите» исследования в лаборатории Бундесвера выявили в организме Алексея Навального следы вещества из группы «Новичок», которое попало к нему во время его нахождения в России. В этой связи Берлин потребовал от Москвы прокомментировать результаты экспертизы.

Дмитрий Песков ответил, что Россия готова к всестороннему взаимодействию с Германией для того, чтобы прояснить ситуацию со своим пострадавшим гражданином. Министерство иностранных дел России призвало Германию к полноценному сотрудничеству и обмену информацией. При этом в ведомстве напомнили, что до сих пор ждут от германской стороны ответы на запросы.

Алексею Навальному стало плохо во время полета из Томска в Москву. Борт совершил экстренную посадку в аэропорту Омска. Оттуда потерявшего сознание пассажира перевезли в местную больницу. В ходе обследования врачи не обнаружили в анализах Навального никаких отравляющих веществ. 22 августа пациента без сознания перевезли в клинику «Шарите» в Берлине.