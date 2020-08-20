Врач оценил состояние Навального после госпитализации

Блогер Алексей Навальный почувствовал себя плохо во время перелета из Томска в Москву. Самолет экстренно посадили в Омске. Заместитель главного врача ГКБСМП № 1 Омска Анатолий Калиниченко рассказал журналистам, что мужчина в стабильном состоянии.

«Состояние пациента стабильное. Продолжается интенсивная терапия. На сегодняшний день мы продвинулись в диагностике заболевания. Получено несколько десятков исследований параметров состояния крови, работы головного мозга, других органов и систем. <…> Врачи сейчас занимаются спасением его жизни», — заявил Калиниченко.

Врач добавил, что любые травмы, которые бы привели Навального к его состоянию, исключены.

В эфире телеканала «Россия 24» Калиниченко рассказал, что отравление рассматривают как одну из возможных причин ухудшения состояния, однако кроме этого «может быть ряд состояний, которые возникли остро и привели к такой же клинике».

Алексею Навальному стало плохо утром 20 августа на борту самолета Томск — Москва. Лайнер экстренно посадили в Омске. Навального отвезли в больницу. Он находится без сознания в реанимации. Полиция и Роспотребнадзор начали проверку информации о том, что Навальный мог отравиться в аэропорту вылета.