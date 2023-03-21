Власть 21 марта 2023, 08:43 Песков рассказал, что подадут на обед Цзиньпину в Кремле Представитель Кремля Песков: лидеру КНР Цзиньпину подадут на обед блюда русской кухни РИА «Новости»

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В основной день визита председателя КНР Си Цзиньпина в Москву в Кремле приготовили обед из блюд русской кухни и культурную программу. Об этом рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в эфире Первого канала.

«Традиционная, естественно русская, кухня будет — и сопровождение этого обеда культурной программой. Об этом мы сообщим позже, не будем забегать вперед», — отметил представитель Кремля.

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На вопрос журналиста о том, будет ли мороженое, Песков ответил, что «наверняка», и добавил, что оно всегда наготове, тем более что Си Цзиньпин его очень любит.

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Ранее в Сети появилось меню вчерашнего обеда Цзиньпина и Путина. Самое безупречное в нем блюдо — печорская нельма с овощами, считает член ассоциации поваров России, шеф-повар Анатолий Крюков. Он подчеркнул, что меню составили грамотно.

Лидер КНР прибыл в Москву 20 марта. Накануне состоялась его неформальная встреча с российским президентом Владимиром Путиным — она продлилась больше четырех часов. На сегодня намечены полноформатные официальные переговоры. Также китайский лидер встретится с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным. Ожидается, что по итогам визита Россия и Китай подпишут более 10 соглашений о сотрудничестве в разных сферах.