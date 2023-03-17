Важное 17 марта 2023, 15:10 Россия и Китай подпишут более 10 документов о сотрудничестве стран в разных областях Путин и Си Цзиньпин подпишут договоры о развитии сотрудничества в экономике

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После переговоров президент России Владимир Путин и его китайский коллега Си Цзиньпин подпишут заявления об углублении отношений. В общей сложности страны заключат более 10 документов о сотрудничестве в разных областях, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков. Его процитировал ТАСС.

По его словам, состоится подписание совместных документов. В первую очередь лидеры двух государств подпишут два главных договора этого визита.

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«Совместное заявление РФ и КНР об углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия, вступающих в новую эпоху», — отметил Ушаков.

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Он пояснил, что эта совместная декларация находится в «высокой степени проработки, досогласовываются отдельные слова». Второй документ затронет планы развития ключевых направлений российско-китайского сотрудничества в экономике до 2030 года. Также в проработке находятся соглашения по различным отраслям сотрудничества.

«Больше 10 документов, они в разной степени готовности и будут подписаны, как говорят, на полях визита», — добавил Ушаков.

Лидеры двух стран проведут приватную встречу 20 марта. В рамках беседы Путин и Си Цзиньпин затронут самые важные вопросы повестки. В том числе они обсудят украинский конфликт.