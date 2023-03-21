Общество 21 марта 2023, 00:52 Шеф-повар оценил кремлевское меню и назвал идеальное блюдо для Си Цзиньпина Шеф-повар Крюков: печорская нельма с овощами могла стать идеальным блюдом для Си Цзиньпина Unsplash

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Изюминкой кремлевского меню и идеальным блюдом для лидера КНР Си Цзиньпина могла стать печорская нельма с овощами. Такое мнение высказал «Царьграду» шеф-повар и член ассоциации поваров России Анатолий Крюков.

Во время визита в Москву китайского лидера угощали разными яствами, среди которых была печорская нельма с овощами, оленина с вишневым соусом, закуска из дальневосточных морепродуктов, уха из стерляди с расстегаем, щербет из граната и знаменитый десерт «Павлова». Однако идеальным блюдом для китайского политика Крюков назвал нельму — диетическая и очень полезная рыба.

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«Вот этот вид рыбы, на мой взгляд, — один из самых лучших», — отметил Крюков.

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Шеф-повар добавил, что кремлевское меню составили очень грамотно. Оно отражало всю многоликость и разнообразие российских продуктов.

Президент России Владимир Путин и лидер КНР Си Цзиньпин встретились за ужином, чтобы обсудить вопросы сотрудничества двух государств и важнейшие геополитические вызовы. В аэропорту Внуково гостя из Китая ждала толпа журналистов. Китайского лидера встречали с военным оркестром, но без «протокольных штучек».