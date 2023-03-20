Мир 20 марта 2023, 18:06 Блинчики и уха. В Сети появилось фото меню обеда Путина и Си Цзиньпина Журналист Зарубин опубликовал фото меню на обед Путина и Си Цзиньпина в Москве M Draa / Unsplash

Читать 360tv в

Стало известно, чем будут обедать президент Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин. Фотографию меню опубликовал в своем Telegram-канале корреспондент ВГТРК Павел Зарубин.

Лидерам двух стран предложили закуску из дальневосточных морепродуктов, блинчики с перепелкой и грибами, уху из стерляди с расстегаем, а также щербет из граната. Следующие позиции в меню — печорская нельма с овощами или оленина с вишневым соусом. На десерт — пирожное «Павлова».

Реклама

В ходе обеда главам государств предложат вино из винодельни «Усадьба Дивноморское» урожая 2020 года. В меню две позиции — с восточного и западного склона.

Реклама

Китайский лидер прибыл в Москву 20 марта. С официальным визитом он пробудет в России до 22-го числа. Встреча с президентом Владимиром Путиным в Кремле началась около пяти часов вечера. Президент России заявил, что власти ознакомились с предложенным Китаем планом по урегулированию конфликта на Украине. По словам Путина, при Си Цзиньпине КНР продолжит развиваться и добиваться поставленных целей.