Власть 21 марта 2023, 04:01 Мишустин проведет встречу с Си Цзиньпином Глава кабмина Мишустин проведет встречу с председателем КНР Си Цзиньпином 21 марта flickr

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Премьер-министр Михаил Мишустин проведет встречу с председателем Китая Си Цзиньпином 21 марта. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на помощника президента России Юрия Ушакова.

По его словам, встреча пройдет в первой половине дня.

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В первом раунде переговоров в узком составе также ожидается участие зампредседателя Совета безопасности Дмитрия Медведева, главы Министерства иностранных дел Сергея Лаврова, вице-премьера Дмитрия Чернышенко, министра обороны Сергея Шойгу и главы Банка России Эльвиры Набиуллиной.

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Китайский лидер прибыл в Москву с официальным визитом днем 20 марта. Он уже успел провести неформальную встречу с президентом Владимиром Путиным. Переговоры один на один длились более 4,5 часа.

Си Цзиньпин пробудет в России до 22 марта.

Сегодня, 21 марта, в Большом Кремлевском дворце состоится официальная церемония. Она начнется около 15:00. Затем пройдут переговоры делегаций в разных составах. Также ожидается подписание более 10 договоров, пресс-конференция и государственный обед.