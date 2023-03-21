21 марта 2023, 04:01
Мишустин проведет встречу с Си Цзиньпином
Глава кабмина Мишустин проведет встречу с председателем КНР Си Цзиньпином 21 марта
Премьер-министр Михаил Мишустин проведет встречу с председателем Китая Си Цзиньпином 21 марта. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на помощника президента России Юрия Ушакова.
По его словам, встреча пройдет в первой половине дня.
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В первом раунде переговоров в узком составе также ожидается участие зампредседателя Совета безопасности Дмитрия Медведева, главы Министерства иностранных дел Сергея Лаврова, вице-премьера Дмитрия Чернышенко, министра обороны Сергея Шойгу и главы Банка России Эльвиры Набиуллиной.
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Китайский лидер прибыл в Москву с официальным визитом днем 20 марта. Он уже успел провести неформальную встречу с президентом Владимиром Путиным. Переговоры один на один длились более 4,5 часа.
Си Цзиньпин пробудет в России до 22 марта.
Сегодня, 21 марта, в Большом Кремлевском дворце состоится официальная церемония. Она начнется около 15:00. Затем пройдут переговоры делегаций в разных составах. Также ожидается подписание более 10 договоров, пресс-конференция и государственный обед.
Переговоры
Китай
Си Цзиньпин
Правительство РФ
Михаил Мишустин
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