20 марта 2023, 12:32
Самолет Си Цзиньпина уже приземлился в Москве — Flightradar
Данные Flightradar: борт председателя КНР Си Цзиньпина сел во Внуково-2
Председатель Китая Си Цзиньпин может уже находиться в Москве. Предположительно, его самолет приземлился в аэропорту Внуково-2. Об этом говорят данные сервиса Flightradar.
Борт китайского лидера, как уточнило РИА «Новости», оказался на первом месте в топе самых отслеживаемых рейсов во всем мире. Более 100 тысяч человек следили за движением самолета Boeing 747 Air China.
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Визит представителя КНР в Россию продлится с 20 по 22 марта. Это первая заграничная поездка Си Цзиньпина после переизбрания. Ранее политик заявил, что его основная цель — укрепление мира, дружбы, сотрудничества.
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В ходе своего пребывания в России он встретится с российским президентом Владимиром Путиным. Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что глава государства намерен разъяснить коллеге позицию властей РФ по ситуации на Украине.
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