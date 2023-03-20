Мир 20 марта 2023, 12:32 Самолет Си Цзиньпина уже приземлился в Москве — Flightradar Данные Flightradar: борт председателя КНР Си Цзиньпина сел во Внуково-2 РИА «Новости»

Читать 360tv в

Председатель Китая Си Цзиньпин может уже находиться в Москве. Предположительно, его самолет приземлился в аэропорту Внуково-2. Об этом говорят данные сервиса Flightradar.

Борт китайского лидера, как уточнило РИА «Новости», оказался на первом месте в топе самых отслеживаемых рейсов во всем мире. Более 100 тысяч человек следили за движением самолета Boeing 747 Air China.

Реклама

Визит представителя КНР в Россию продлится с 20 по 22 марта. Это первая заграничная поездка Си Цзиньпина после переизбрания. Ранее политик заявил, что его основная цель — укрепление мира, дружбы, сотрудничества.

Реклама

В ходе своего пребывания в России он встретится с российским президентом Владимиром Путиным. Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что глава государства намерен разъяснить коллеге позицию властей РФ по ситуации на Украине.