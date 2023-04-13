Власть 13 апреля 2023, 07:55 Кремль прокомментировал подготовку к следующему посланию президента Песков: подготовку к новому посланию президента ФС России еще не начинали РИА «Новости»

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Подготовку следующего послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию пока не начинали. Об этом ТАСС сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

«К посланию — нет», — сказал он.

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Представитель администрации не стал уточнять, на каком этапе организация прямой линии с президентом — еще одного ежегодного мероприятия.

Владимир Путин выступил с посланием парламенту 21 февраля 2023 года, а до этого — в апреле 2021 года. Президент анонсировал создание госфонда поддержки участников спецоперации и их семей, объявил о выходе России из Договора о сокращении стратегического наступательного вооружения, рассказал о предпосылках к проведению спецоперации. В западных СМИ его речь произвела эффект информационной бомбы, а большинство россиян посчитали слова главы государства искренними и честными.

Прямая линия с президентом в 2023 году состоится, подтвердил ранее Дмитрий Песков. Он назвал этот формат востребованным и не исключил, что общение с жителями объединят с пресс-конференцией для журналистов.