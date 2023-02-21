Власть 21 февраля 2023, 15:14 «Победить Россию невозможно». О чем говорил Путин в послании Федеральному собранию Президент Владимир Путин в послании Федеральному собранию оценил СВО и действия Запада Владимир Путин / сайт Кремля

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Президент России Владимир Путин выступил с посланием Федеральному собранию. Он подчеркнул, что сегодня происходят важнейшие исторические события, определяющие будущее страны и народа. В своей речи, которая длилась один час и 45 минут, глава государства затронул как спецоперацию, западные санкции и международные отношения, так и меры поддержки россиян, в том числе на новых территориях. Главные заявления российского лидера — в материале «360».

О спецоперации

Россия начала специальную военную операцию год назад — ради защиты людей на исторических землях и ликвидации угрозы неонацистского режима на Украине, напомнил президент.

Мы шаг за шагом, аккуратно и последовательно будем решать стоящие перед нами задачи. Начиная с 2014 года Донбасс сражался, отстаивал право жить на своей земле, говорить на родном языке, боролся и не сдавался в условиях блокады и постоянных обстрелов, нескрываемой ненависти со стороны киевского режима, верил и ждал, что Россия придет на помощь. Владимир Путин

Москва делала все возможное, чтобы решить проблему мирными средствами. Власти вели переговоры о выходе из тяжелейшего конфликта, но у стран Запада были другие планы.

«Обещания западных правителей, их заверения о стремлении к миру в Донбассе обернулись, как мы теперь видим, подлогом, жестокой ложью. Они просто тянули время, занимались крючкотворством, закрывали глаза на политические убийства, на репрессии киевского режима против неугодных, на издевательства над верующими, все больше поощряли украинских неонацистов на террористические действия в Донбассе», — отметил Путин.

Военные моряки гвардейского ракетного крейсера «Варяг» смотрят трансляцию послания Путина Федеральному собранию / РИА «Новости»

Спецоперацию поддержали абсолютное большинство россиян. Они проявили мужество и решимость, а также настоящий патриотизм, который присущ народу России.

Хочу поблагодарить всех, весь народ России за мужество и решимость, сказать спасибо нашим героям, солдатам и офицерам армии и флота, Росгвардии, сотрудникам спецслужб и всех силовых структур, бойцам Донецких и Луганских корпусов, добровольцам, патриотам, которые сражаются в рядах боевого армейского резерва БАРС. Хочу принести свои извинения: простите, что в ходе сегодняшнего выступления не смогу всех назвать. Владимир Путин

Президент также выразил благодарность родителям, женам, семьям военнослужащих, врачам и фельдшерам, медсестрам, которые спасают раненых, железнодорожникам и водителям, снабжающим фронт, строителям, возводящим укрепления и восстанавливающим жилье, дороги, а также рабочим и инженерам оборонных заводов, которые трудятся практически круглосуточно, в несколько смен.

«Благодарю учителей, которые искренне заботятся о молодых поколениях России, особенно тех преподавателей, кто работает в сложнейших, по сути прифронтовых, условиях; деятелей культуры, которые приезжают в зону боевых действий, в госпитали, чтобы поддержать солдат и офицеров; волонтеров, которые помогают фронту и мирным жителям; журналистов, прежде всего, конечно, военных корреспондентов, которые рискуют на передовой, чтобы рассказать всему миру правду; пастырей российских традиционных религий, военных священников», — перечислил Путин.

Владимир Путин / сайт Кремля

О противостоянии Запада и России

Глава государства рассказал, что Запад начал обсуждать поставки средств ПВО, самолетов, тяжелой техники киевскому режиму еще до российской спецоперации, а сама Украина пыталась получить ядерное оружие.

«США и НАТО ускоренно разворачивали у границ нашей страны свои армейские базы, секретные биолаборатории, в ходе маневров осваивали театр будущих военных действий, готовили подвластный им киевский режим, порабощенную ими Украину к большой войне. И сегодня признаются в этом — они же признаются в этом публично, открыто, не стесняясь. Они словно гордятся, упиваются своим вероломством, называя и Минские соглашения, и „нормандский формат“ дипломатическим спектаклем, блефом», — добавил Путин.

Североатлантический альянс продолжали расширять, военные контингенты развертывали у границ России, Соединенные Штаты в одностороннем порядке разрывали соглашения — угроза нарастала с каждым днем.

Поступающая информация не оставляла сомнений, что к февралю 2022 года все было готово для очередной кровавой карательной акции в Донбассе, против которого, напомню, киевский режим еще в 2014 году бросил и артиллерию, и танки, и самолеты. Мы все хорошо помним картинки, когда с воздуха наносили удары по Донецку, наносили авиаудары не только по нему, но и по другим городам. Владимир Путин

Цель Запада — бесконечная власть, подчеркнул президент.

«В 30-е годы прошлого века Запад фактически открыл нацистам путь к власти в Германии. А в наше время из Украины они стали делать „анти-Россию“. Проект на самом деле не новый. Люди, которые хоть немножко погружаются в историю, знают прекрасно: этот проект уходит корнями еще в XIX век, его взращивали и в Австро-Венгерской империи, и в Польше, и других странах с одной целью — оторвать эти исторические территории, которые сегодня называются Украиной, от нашей страны», — сказал он.

Гостиный Двор во время послания президента / сайт Кремля

Эту цель западные страны форсировали, поддержав переворот 2014 года на Украине. Националисты не скрывают, чьими наследниками себя считают. Но за рубежом этого не замечают — потому что им наплевать, на кого делать ставку в борьбе с Россией.

Проект «анти-Россия» — по сути, часть реваншистской политики по отношению к нашей стране, по созданию очагов нестабильности и конфликтов непосредственно у наших границ. И тогда, в 30-е годы прошлого века, и сейчас замысел один — направить агрессию на Восток, разжечь войну в Европе, чужими руками устранить конкурентов. Мы не воюем с народом Украины, об этом я уже много раз говорил. Сам народ Украины стал заложником киевского режима и его западных хозяев. Владимир Путин

Украинцев используют и как таран против Москвы, и как полигон, отметил глава государства. Но чем более дальнобойные системы Запад будет поставлять на Украину, тем дальше России придется отодвигать угрозу от своих границ.

«Элиты Запада не скрывают своей цели: нанести, — как они говорят, это прямая речь, — „стратегическое поражение России“. Что это значит? Для нас что это такое? Это значит покончить с нами раз и навсегда, то есть они намерены перевести локальный конфликт в фазу глобального противостояния. Мы именно так и все это понимаем и соответствующим образом будем на это реагировать. <…> Но они также не могут не отдавать себе отчет в том, что победить Россию на поле боя невозможно, поэтому ведут против нас все более агрессивные информационные атаки», — сказал Путин.

Одна из главных целей такой войны — молодежь. Однако Россия защитит своих детей от деградации.

«Очевидно, что Запад будет пытаться расшатать и расколоть наше общество, делать ставку на национал-предателей, у которых во все времена — хочу это подчеркнуть — один и тот же яд презрения к своему собственному Отечеству и желание заработать на продаже этой отравы тем, кто готов за это заплатить. <…> Но мы никогда не будем уподобляться киевскому режиму и западным элитам, которые занимаются и занимались раньше „охотой на ведьм“, не будем сводить счеты с теми, кто сделал шаг в сторону, отступился от Родины. Пусть это останется на их совести», — объяснил президент.

Об экономике

Запад развернул не только военный и информационный, но и экономический фронт. Тем не менее он нигде ничего не добился и не добьется.

«Инициаторы санкций наказывают сами себя, спровоцировали в своих странах инфляцию, рост цен, закрытие предприятий, кризис. А своим гражданам говорят, что виноваты во всем русские. Они пытались разорвать связи с Россией, лишить нас доступа к экспортным рынкам. Это и воровство наших валютных резервов, попытки обвалить рубль, спровоцировать разрушительную инфляцию. Их цель — заставить страдать наших граждан, это прямая цитата», — сказал Путин.

Несмотря на все, Россия обеспечила устойчивость экономической ситуации, защиту граждан, сохранила рабочие места, поддержала финансовую систему и предпринимателей. Этого удалось достичь благодаря совместной работе правительства, парламента, Центробанка, делового сообщества и трудовых коллективов.

«По итогам 2022 года валовый внутренний продукт снизился <…>. Нам предрекали 20-25%, а снизился он на 2,1%. При этом доля рубля в международных расчетах удвоилась и составила одну треть», — рассказал российский лидер.

Владимир Путин / сайт Кремля

Более того, многие отрасли не только не сократили, но и нарастили производство. Впервые в России объемы нового жилья превысили 100 миллионов квадратных метров, а аграрии собрали рекордный урожай — свыше 150 миллионов тонн зерна.

«Нет просадки на рынке труда: мы добились снижения безработицы. Рынок труда стал более комфортным, чем был ранее», — добавил Путин.

Благодаря сильному платежному балансу стране не пришлось занимать за рубежом, кланяться, клянчить деньги, подчеркнул президент.

«Отечественные банки работают стабильно и устойчиво. В 2022 году объем банковских кредитов корпоративному сектору вырос на 14% — это больше, чем в 2021-м, когда не было СВО. Тогда было 11,7%. По итогам прошлого года банковский сектор в целом сработал с прибылью 203 миллиарда рублей — это тоже показатель устойчивости финансового сектора России.<…> Есть такое выражение: пушки вместо масла. Оборона России — важнейший приоритет, но мы не должны повторять ошибок прошлого, разрушать свою экономику», — заметил президент.

Об оружии

В основе дальнейших шагов по укреплению армии и флота должен быть боевой опыт, полученный в спецоперации на Украине. Все компоненты Вооруженных сил России должны выйти на высокий уровень оснащенности новейшими системами, как это наблюдается сегодня в оснащении страны ядерными силами сдерживания.

Сейчас, для примера, уровень оснащения ядерных сил сдерживания России новейшими системами — более 91%, 91,3%. А теперь, повторю, с учетом опыта, который мы получили, мы должны выйти на такой же высокий качественный уровень по всем компонентам вооруженных сил. Владимир Путин

Об участии в ДСНВ

Москва приостанавливает участие в Договоре о сокращении стратегических вооружений (ДНСВ). Речи о выходе из соглашения не идет, уточнил президент.

Прежде чем вернуться к обсуждению ДСНВ, Россия должна понять, как учитывать ядерные арсеналы Франции и Британии, заявил Путин.

Об испытаниях ядерного оружия

Россия не будет проводить испытания ядерного оружия первой. Но если США это сделают, страна ответит тем же. Для этого президент поручил Минобороны и Росатому обеспечить готовность к таким испытаниям.

О Донбассе

Жители ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей сами определили свое будущее и сделали твердый выбор, несмотря на угрозы со стороны Украины, напомнил глава государства. Власти продолжат наращивать программу восстановления и развития новых субъектов Федерации. На новых территориях восстановят предприятия, построят новые дороги — как это было в Крыму.

«Сегодня регионы страны оказывают прямую поддержку городам, районам и поселкам Донецкой и Луганской народных республик, Запорожья и Херсонщины, делают это искренне, как настоящие братья и сестры. Теперь мы снова вместе, а значит, стали еще сильнее и сделаем все, чтобы на эту нашу землю вернулся долгожданный мир, чтобы безопасность людей была обеспечена», — подчеркнул Путин.

РИА «Новости»

Одним из приоритетов возобновления мирной жизни в новых регионах станет развитие культурной сферы. Культура должна возвышать лучшие человеческие качества, а не разрушать общество, сообщил Путин.

«Используя ресурсы фонда президентских грантов, фонда культурных инициатив, института развития интернета, государство будет поддерживать все формы творческого поиска, современные и традиционные искусства, реализм и авангард, классику и новаторство. <…> То, что дает людям возможность ощутить взаимосвязь прошлого и настоящего, связать это с будущим, ощутить принадлежность к единому культурному, историческому, образовательному пространству многовековой великой России», — объяснил российский лидер.

О помощи участникам СВО и их семьям

Президент отметил, что понимает, как невыносимо тяжело женам и родителям, потерявшим близких. Россия всегда будет помнить о своих защитниках, ее долг — поддержать граждан. Для этого Путин предложил создать специальный фонд, который будет оказывать адресную помощь семьям погибших бойцов и ветеранам спецоперации.

Этот фонд будет координировать предоставление помощи, помогать в образовании, спорте, предпринимательстве, повышении квалификации. Еще одна важнейшая задача — организация ухода на дому для тех, кто в нем нуждается.

За каждой семьей, я подчеркиваю, за каждой семьей погибшего, за каждым ветераном должен быть закреплен свой персональный социальный работник, координатор, который в ходе личного общения в режиме реального времени будет решать возникающие вопросы. Обращаю внимание: уже в этом году структуры фонда должны быть развернуты во всех регионах Российской Федерации. Владимир Путин

Однако появление такого фонда не снимет ответственности по вопросам поддержки военнослужащих и их близких с других структур и органов власти.

Также российский лидер поручил установить регулярный отпуск не менее 14 дней (без учета времени в пути) раз в полгода для всех участников СВО. У каждого бойца должна быть возможность навестить родственников.

О новых льготах и программах

В России будут повышать гарантии для трудовых коллективов, в том числе в вопросах зарплат и социального обеспечения. Президент предложил ввести программу льготного арендного жилья для сотрудников оборонно-промышленного комплекса.

«Ставка аренды для них будет существенно ниже рыночной, так как значительную часть платы за жилье возьмет на себя государство», — подчеркнул Путин.

Российский лидер перечислил и некоторые другие меры поддержки россиян:

— В стране заработал инструмент промышленной ипотеки до 500 миллионов рублей по ставке 3% и 5% на срок до семи лет:

— С 2023 года стартует большая программа по строительству и ремонту систем ЖКХ. За 10 лет в нее инвестируют не менее 4,5 триллиона рублей;

— Компании, которые закупают отечественные IT-решения и продукцию с использованием ИИ могут снизить выплаты по налогу на прибыль;

— В прошлом году на льготное жилье для молодых ученых направили миллиард рублей. Президент поручил правительству определить резервы для расширения этой программы;

— Продолжится программа бесплатной газификации. Власти уже приняли решение распространить ее на социальные объекты — детские сады и школы, поликлиники, больницы, фельдшерско-акушерские пункты;

— Право на материнский капитал должны получать семьи в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях, если дети родились с 2017 года. Именно тогда программа начала действовать по всей территории России;

— С 1 января 2024 года минимальный размер оплаты труда вырастет до 19 242 рублей

«Предлагаю увеличить размер социального налогового вычета по расходам на обучение детей с нынешних 50 тысяч до 110 тысяч рублей в год, а по расходам на собственное обучение, а также на лечение и приобретение лекарств — со 120 до 150 тысяч рублей», — добавил глава государства.

Об образовании

В системе высшего образования назрели серьезные изменения. По мнению президента, необходим синтез лучших практик СССР и опыта последних десятилетий. За ближайшие пять лет нужно подготовить один миллион специалистов рабочих профессий для разных отраслей.

Поэтому Путин предложил вернуться к базовой для России системе подготовки в вузах: срок обучения будет составлять четыре-шесть лет.

Переход на новую систему должен быть плавным. Правительству совместно с парламентариями потребуется внести многочисленные поправки в законодательство об образовании. Здесь нужно все продумать, проработать до мелочей. Если профессия требует дополнительной подготовки, узкой специализации, в этом случае молодой человек сможет продолжить образование в магистратуре или ординатуре. Владимир Путин

О выборах

Прямые выборы высших должностных лиц в 20 субъектах Федерации, а также допвыборы в Госдуму в сентябре этого года пройдут в строгом соответствии с законом. Как и выборы президента в 2024 году, подчеркнул Путин.

«Россия ответит на любые вызовы, потому что все мы — один сплоченный народ. Мы уверены в своих силах. Правда за нами. Спасибо», — подытожил глава государства.