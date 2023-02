Мир 22 февраля 2023, 11:26 Послание Путина Федеральному собранию назвали информационной бомбой РИА «Новости»: посланием Федеральному собранию Путин взорвал информационную бомбу Пресс-служба Кремля

После завершения выступления президента России Владимира Путина с посланием Федеральному собранию отечественные и зарубежные СМИ начали активно обсуждать содержание речи главы РФ. В РИА «Новости» оценили основную реакцию мировых информагентств.

Самое активное обсуждение речи Путина в издании назвали взрывом информационной бомбы.

По словам авторов материала, противники России на Западе в основном выдали две реакции. Эти СМИ либо выдали страх своих политиков перед ловушкой, в которую те сами себя загнали, либо свалили на главу РФ вину в конфликте на Украине.

«Это не мы, это все Путин», — процитировали авторы материала западных коллег.

Среди таких изданий журналисты РИА «Новости» выделили The Guardian и The New York Times.

Авторы материала пришли к выводу, что большинство жителей зарубежных государств понимают текущие реалии лучше, чем их политики. Такой вывод журналисты РИА «Новости» сделали исходя из комментариев иностранцев — простых людей к речи Путина. По словам авторов материала, в этих реакциях прослеживается понимание, уважение и осознание великой роли России на нынешней геополитической арене.