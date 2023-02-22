Мир 22 февраля 2023, 23:51 ДСНВ в коме. Мир истерикой отреагировал на решение Путина о контроле за вооружениями Генсек НАТО Столтенберг: решение Путина по ДСНВ демонтировало схему контроля над оружием РИА «Новости»

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Выступления президента России Владимира Путина с посланием Федеральному собранию с нетерпением ждали не только в России, но и во всем мире. За его речью тщательно следили и комментировали каждое высказывание. Огромный диссонанс вызвало заявление Путина о приостановлении Россией действия Договора о сокращении стратегического наступательного вооружения. «360» собрал реакцию зарубежных политиков разного ранга, экспертов, журналистов и военных.

СМИ кричали о ядерной угрозе и третьей мировой

Оперативнее всего отреагировали СМИ. Не успел Путин закончить свое выступление, в прессе появились статьи, комментарии и аналитика.

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«Владимир Путин устрашающе предупредил о „глобальном конфликте“, поскольку он выпустил еще одну завуалированную ядерную угрозу», — написала газета Express.

Издание The Sun назвало речь Путина «ядовитой», а заявление о выходе из ДСНВ посчитали «завуалированной угрозой» применения ядерного оружия. Газета опубликовала экспертную оценку специалиста, который по языку тела российского лидера определил, что «Путин серьезно относится к своей угрозе».

«Это включало в себя характерный „удар кулаком“ — один из „самых мощных“ показателей мышления Путина», — говорится в материале.

Индонезийское издание Tribun назвало слова Путина о приостановке действия ДСНВ «самой страшной» частью национальной речи. Издание утверждает, что украинские наблюдатели сочли это блефом, призванным скрыть «отчаяние Путина после военных неудач России».

CNBC Indonesia выпустила материал с заголовком «Путин не шутит, угроза ядерной войны становится все более реальной», однако журналисты воздержались от оценочного суждения и изложили факты о ДСНВ.

Азиатские СМИ тоже не преминули высказаться по поводу заявления главы российского государства о приостановке действия ДСНВ.

Южнокорейское агентство Yonhap отметило, что Договор по СНВ находится «в коме» и выразили опасение, что может возобновиться гонка ядерных вооружений. По поводу возрождения Договора агентство выразило сомнение, что это возможно.

«ДСНВ не умер, но введен в искусственную кому», — приводит агентство слова эксперта Эмануэля Метри.

Арабская телекомпания Al Jazeera отметила, что заявление Путина о ДСНВ было нацелено на международную аудиторию, так как не все страны солидарны с Европой и США в поддержке Украины. Издание утверждает, что президент России пытался использовать эти разногласия.

Америка осудила «большую ошибку» Путина

По утверждению американского журналиста телеканала CBS из пресс-пула Белого дома Эда О’Кифи, президент США Джо Байден назвал решение Путина о приостановке ДСНВ «большой ошибкой». В Twitter он написал, что Байден об этом сообщил перед встречей с «Бухарестской девяткой».

Госсекретарь США Энтони Блинкен посчитал решение российского лидера «глубоко неудачным и безответственным».

Представитель Госдепартамента США Нед Прайс заявил, что «неясно», будет ли решение Путина приостановить участие России в Договоре иметь «практические последствия».

«Мы призываем русских придерживаться этого [обязательства], прекратить… „бряцание“ ядерным оружием и вести себя ответственно даже сейчас, когда они втянуты в жестокую агрессивную войну против украинского народа», — заявил Прайс в интервью CNN.

Сотрудник администрации экс-президента США Рональда Рейгана Пол Крейг Робертс заявил, что Россию вынудили выйти из Договора СНВ и привести ядерные ракеты в боевую готовности. И сделали это Соединенные Штаты, утверждает Робертс.

«Путин проявлял терпение во всем этом — слишком терпелив, как я уже сказал, — ища искру интеллекта на Западе. Не найдя ничего, он, кажется, теряет надежду. Если он потеряет надежду, война уже в пути», — предупредил американец.

Робертс раскритиковал Байдена и заместителя госсекретаря Викторию Нуланд за некомпетентность и разжигание конфликта глобального масштаба, именно они испытывали терпение Путина.

Соединенные Штаты Америки выразили готовность продолжить диалог с Россией по Договору о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ). Об этом сообщила заместитель госсекретаря США по контролю над вооружениями Бонни Дженкинс.

Президент России Владимир Путин / YouTube

Мир "выразил сожаление"

Чехия призвала Россию вернуться к выполнению Договора как можно скорее, так как ДСНВ «внес вклад в укрепление доверия в ядерной области» и помог сократить количество ядерного вооружения, 90% которого приходится на Россию и США.

«Чехия осуждает решение [президента России] Владимира Путина приостановить выполнение договора и призывает Россию к скорейшему возвращению к его выполнению», — отметили в чешском МИД.

Франция выпустила коммюнике, где заявила, что сожалеет о решении России приостановить участие в Договоре о СНВ.

Официальный представитель МИД Китая Ван Вэньбинь выразил надежду, что Россия и США урегулируют разногласия по ДСНВ путем консультаций и конструктивного диалога.

Путин "демонтировал архитектуру контроля" над вооружениями

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что сожалеет о решении России приостановить действие ДСНВ. Он отметил, что вся «архитектура контроля над вооружениями была демонтирована». Столтенберг призвал Россию пересмотреть свое решение.

«Я сожалею о сегодняшнем решении России приостановить свое участие в ДСНВ. Я призываю Россию пересмотреть решение, соблюдать свои обязательства», — заявил Столтенберг.

Глава евродипломатии Жозепп Боррель подчеркнул, что решение Путина по ДСНВ «разрушает созданную после холодной войны систему международной безопасности» и необходимо думать о новых мерах безопасности.

Пресс-секретарь Генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик заявил, что мир без контроля над ядерными вооружениями «гораздо опаснее».

Организация Международная кампания за ликвидацию ядерного оружия (ICAN) на своей страниц в Twitter потребовала от России немедленно вернуться к «полному соблюдению договора и продолжить придерживаться ограничений по боеголовкам».