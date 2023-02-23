Общество 23 февраля 2023, 10:10 Более 78% россиян оценили искренность Путина во время выступления с посланием Федеральному собранию ВЦИОМ: около 88% россиян сочли четкой позицию Путина в послании Федеральному собранию Пресс-служба Кремля

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Более 78% зрителей выступления президента России Владимира Путина с посланием Федеральному собранию сочли спикера искренним и честным. Такой вывод следует из опроса ВЦИОМ. Результаты опубликовали в Telegram-канале издания «Известия».

Согласно данным ВЦИОМ, подавляющее большинство опрошенных зрителей заявили, что Путин четко и понятно обозначил свою позицию. Таким мнением поделились примерно 88% респондентов.

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Журналисты «Известий» уточнили, что эти данные получены после опроса 129 человек. Они являются жителями ряда городов России, в основном расположенных в центральной части страны. Среди них — Москва, Санкт-Петербург, Саратов, Волжский, Краснодар, Ульяновск, Бийск, Екатеринбург, а также Нижний Новгород и Пермь.

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Путин выступил с посланием Федеральному собранию 21 февраля. Основную часть речи он посвятил темам, связанных со спецоперацией. В заключительном блоке послания Путин анонсировал приостановку участия России в ДСНВ.