Важное 14 марта 2023, 11:15 Прямая линия с Путиным пройдет в этом году — Кремль Кремль подтвердил, что прямая линия с президентом Путиным в 2023 году состоится РИА «Новости»

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Традиционная прямая линия с российским президентом Владимиром Путиным планируется в этом году, но о точных датах пока говорить рано. Такое заявление сделал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Об этом сообщила газета «Известия».

«Будем надеяться, что да», — ответил Песков на вопрос о том, пройдет ли прямая линия в этом году.

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По его словам, это востребованный формат общения президента с соотечественниками. Он не исключил, что прямую линию могут совместить с пресс-конференцией главы государства. Сроки проведения пока не определены.

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Прямая линия с Владимиром Путиным в прошлый раз состоялась 30 июня 2021 года. Почти за четыре часа общения с согражданами он успел ответить на 68 вопросов. По итогам мероприятия президент дал ряд поручений. В частности, о ежемесячной выплате семьям с детьми от трех до семи лет включительно.