Власть 22 февраля 2023, 03:11 Путин призвал окружить заботой и почетом семью каждого участника спецоперации РИА «Новости»

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Семья каждого участника спецоперации должна быть окружена заботой и почетом, заявил президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию. Глава государства подчеркнул, что на нужды этих людей нужно откликаться сразу и без волокиты.

«Наш долг — поддержать семьи, потерявшие родных, близких, любимых, помочь им вырастить, поднять детей, дать им образование, профессию. Семья каждого участника специальной военной операции должна быть в зоне постоянного внимания, окружена заботой и почетом. На их нужды нужно откликаться сразу, без волокиты», — отметил Путин, оглашая послание Федеральному собранию.

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Путин поручил создать государственный фонд по оказанию адресной помощи семьям погибших и ветеранам спецоперации и закрепить за каждой семьей участника СВО персонального социального работника. Этот специалист в режиме реального времени поможет решать возникающие вопросы. Президент поручил развернуть работу фонда во всех регионах в 2023 году.

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Путин выступил с посланием Федеральному собранию 21 февраля. Его речь длилась один час 45 минут. Глава государства в своей речи затронул спецоперацию, западные санкции, международные отношения, а также меры поддержки россиян, в том числе на новых территориях.