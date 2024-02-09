Власть 09 февраля 2024, 06:52 Интервью с Путиным посмотрели более 40,5 млн интернет-пользователей Число просмотров интервью Путина Карлсону превысило 40 млн Tucker Carlson Network/Keystone Press Agency/globallookpress

Читать 360tv в

За интервью президента России Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону следили по всему миру. Количество просмотров в интернете превысило 40,5 миллиона, сообщило РИА «Новости».

Трансляцию в X (бывшем Twitter) посмотрели более 40 миллионов пользователей, на YouTube еще более 530 тысяч зрителей. Свыше 400 тысяч человек поставили отметку «Нравится» и 130 тысяч сделали репост.

Реклама

Такер Карлсон записал интервью с Владимиром Путиным 6 февраля во время поездки в Москву. Американские журналисты раскритиковали его, а в Евросоюзе призвали ввести санкции. Журналист поделился впечатлениями от встречи с президентом. Он признался, что провел пять часов в Кремле, и заявил, что отношение Запада к России глубоко ранило Владимира Путина.

Во время интервью поднимали разные темы, от конфликта на Украине до развития искусственного интеллекта. Владимир Путин предупредил о неизбежных переменах в мире и призвал договариваться с бизнесменом Илоном Маском вместо того, чтобы останавливать.