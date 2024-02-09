Мир 09 февраля 2024, 03:27 Угрозу для человечества увидели в генетике и искусственном интеллекте Путин: осознав угрозу ИИ и генетики человечеству, мир начнет договариваться

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Исследования в генетике и развитие искусственного интеллекта таят в себе множество угроз миру. Об этом в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону заявил президент России Владимир Путин.

«У человечества много угроз: исследования в области генетики, которые могут сверхчеловека создавать, специального человека — человека-воина, человека-ученого, человека-спортсмена», — отметил российский лидер.

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Путин призвал задуматься о последствиях развития новейших исследований и технологий в обеих сферах. Он также выразил уверенность, что исходящая от бесконтрольной эволюции ИИ угроза заставит мир задуматься и начать договариваться. Президент провел аналогию с ситуацией, когда мир ощутил угрозу от применения ядерного оружия.

«Когда человечество почувствует угрозу для себя в целом, мне кажется, наступит период договариваться на межгосударственном уровне о том, как мы будем это регулировать», — сказал он.

При этом Путин обратил внимание на невозможность прекратить исследования в той или иной области — их так или иначе будут проводить.

«Когда человечество почувствовало угрозу своему существованию от ядерного оружия, все его обладатели начали между собой договариваться, потому что понимали, что <…> неаккуратное применение может привести к полному, тотальному уничтожению», — заключил глава государства.