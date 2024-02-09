Мир 09 февраля 2024, 03:40 Путин предупредил о неизбежности изменений в мире Путин: независимо от итогов событий на Украине мир изменится Kremlin Pool / Global Look Press

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Мир ждут неизбежные изменения, которые произойдут вне зависимости от итогов событий на Украине. Об этом в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону предупредил президент России Владимир Путин.

«Как я уже сказал, мир все равно поменяется вне зависимости даже от того, чем закончатся события на Украине», — подчеркнул он.

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Путин отметил, что изменения уже происходят. В тех же Соединенных Штатах эксперты отмечают, что страна меняет позицию в мире.

«Вопрос только, как это будет происходить: болезненно, быстро или мягко, постепенно? И это пишут люди, которые не настроены антиамерикански, — просто смотрят за тенденциями развития в мире», — обратил внимание президент России.

Он добавил, что для оценки происходящего и смены политики нужны люди, думающие наперед, способные анализировать и давать рекомендации на уровне политического руководства.

Запад, отмечал Путин, также начал постепенно осознавать, что нанести стратегическое поражение России невозможно.