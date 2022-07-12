ВСУ ударили дроном-камикадзе по жилым домам в Энергодаре

ВСУ использовали беспилотник для удара по жилым домам в Энергодаре Запорожской области. Об этом РИА «Новости» рассказали в пресс-службе военно-гражданской администрации города.

Украинские военные атаковали Энергодар в 14:20.

«ВСУ снова применили дрон-камикадзе по жилому массиву города Энергодар», — отметили в администрации.

Данные о жертвах и пострадавших уточняются.

Ранее военный эксперт Константин Сивков назвал терактом удар ВСУ по Новой Каховке Херсонской области и заявил, что власти Украины обязаны ответить за преступление, напомнило РИА ФАН.

Новую Каховку обстреляли в ночь на 12 июля из американских установок HIMARS. Глава военно-гражданской администрации Каховского района Владимир Леонтьев заявил, что приказ отдал лично украинский президент Владимир Зеленский. Предположительно, жертвами стали десятки людей. Уже известно о семи погибших. Шестерых детей спасли из-под завалов, еще семь пока числятся без вести пропавшими. Семьям раненых и погибших решили выплатить компенсацию.

При ударе ВСУ пострадали склады селитры, десятки жилых домов, два рынка, разрушенным оказался завод ГТМК, поставлявший оборудование для ГЭС по всему миру.